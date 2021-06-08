Шойгу отчитал сотрудников военкомата во время внезапной проверки

Министр обороны России Сергей Шойгу остался недоволен увиденным в одном из московских военкоматов. Глава оборонного ведомства провёл внезапную проверку и отметил низкое качество работы сотрудников.

Во время проверки Шойгу зашёл в один из кабинетов и поговорил с сотрудниками военкомата. Министр обороны отметил, что на месте отсутствует необходимое для работы оборудование, зато есть микроволновка и холодильник.

"Смотрите вот, человек приезжает третий раз. У вас микроволновка и холодильник есть, а компьютеров нет. Чтобы по электронке с другим военкоматом связаться", - заявил Шойгу.

Министр обороны сравнил условия в военкомате с партизанскими.

"Ячейка, почта… Вы что, как партизаны письма в дупло закладываете? Что за работа такая?" — возмутился Шойгу.

Военный призыв в России продлится до 15 июля. Ожидается, что в армию будут приняты 134 тыс. новобранцев. В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, на службу были приняты 135 тыс. человек.