В Киеве обозначили зависимость боеспособности ВСУ от Москвы и Минска

Новые подробности о том, насколько боеспособность ВСУ зависит от России и Белоруссии: если прекратить поставки топлива от Москвы и Минска, украинская армия просто-напросто "не заведётся" — горючего не будет.

Грустную для ВСУ цифру привёл в эфире "Украины 24" спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. Чиновнику задали вопрос: насколько вообще целесообразно полностью разрывать отношения по линии "Киев — Москва".

"Их невозможно разорвать даже за год, не то что за сутки", — высказал мнение Арестович.

Также он привёл пример с топливом.

"У России и Белоруссии мы закупаем 70% топлива. Это же топливо и для вооружённых сил на самом деле. То есть, мы можем принципиально сказать "нет" и останемся на месяц, на два без топлива в вооружённых силах Украины", — сказал Арестович.

Напомним, что ранее Украина согласовала закупку турецких беспилотников: известно о поставке минимум 20 единиц.