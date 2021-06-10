Новые подробности о том, насколько боеспособность ВСУ зависит от России и Белоруссии: если прекратить поставки топлива от Москвы и Минска, украинская армия просто-напросто "не заведётся" — горючего не будет.
Грустную для ВСУ цифру привёл в эфире "Украины 24" спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. Чиновнику задали вопрос: насколько вообще целесообразно полностью разрывать отношения по линии "Киев — Москва".
"Их невозможно разорвать даже за год, не то что за сутки", — высказал мнение Арестович.
Также он привёл пример с топливом.
"У России и Белоруссии мы закупаем 70% топлива. Это же топливо и для вооружённых сил на самом деле. То есть, мы можем принципиально сказать "нет" и останемся на месяц, на два без топлива в вооружённых силах Украины", — сказал Арестович.
Напомним, что ранее Украина согласовала закупку турецких беспилотников: известно о поставке минимум 20 единиц.
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