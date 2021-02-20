До конца текущего года Украина получит на вооружение 20 турецких беспилотников Bayraktar TB2.
Как сообщает издание sm. news, соответствующее заявление сделал главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Он отметил, что в настоящий момент страна уже получила шесть аппаратов, и сейчас проводятся их испытания.
Неижпапа отметил, что беспилотные летательные аппараты будут использоваться в акватории Азовского моря, на Донбассе, а также над Чёрным морем.
Эксперты отмечают, что в Bayraktar TB2 Украина видит альтернативу традиционной военной авиации, которая находится в стране в плачевном состоянии. Однако, аналитики сходятся во мнении, что БПЛА не смогут полноценно заменить авиацию в войсках.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Объединение России, Украины и Белоруссии пугает Запад: подробнее о нём рассказал политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов.