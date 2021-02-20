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До конца года Украина получит 20 турецких беспилотников Bayraktar TB2

Силовые структуры » Министерство обороны

До конца текущего года Украина получит на вооружение 20 турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Как сообщает издание sm. news, соответствующее заявление сделал главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Он отметил, что в настоящий момент страна уже получила шесть аппаратов, и сейчас проводятся их испытания.

Неижпапа отметил, что беспилотные летательные аппараты будут использоваться в акватории Азовского моря, на Донбассе, а также над Чёрным морем.

Эксперты отмечают, что в Bayraktar TB2 Украина видит альтернативу традиционной военной авиации, которая находится в стране в плачевном состоянии. Однако, аналитики сходятся во мнении, что БПЛА не смогут полноценно заменить авиацию в войсках.

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Автор: Максим Щегольков
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