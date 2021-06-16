"Революция": турецкие Bayraktar TB2 сравнили с автоматом Калашникова

Весьма смелое сравнение приводят в издании Handelsblatt: турецкие дроны Bayraktar TB2 по степени значимости и революционности сравнили с автоматом Калашникова. Авторы материала уверены, что благодаря разработке удалось даже рассердить "большого соседа" в лице России.

В статье не жалеют лестных слов для Сельчука Байрактара — предпринимателя, инженера и совладельца той самой компании "Baykar Makina", которая и делает дроны.

"41-летний турецкий предприниматель предоставил своей родной стране, Турции, лучшие карты в любой возможной войне. И ему удалось одновременно рассердить большого соседа, Россию", — пишут авторы.

Также в Handelsblatt приводят мнение эксперта, который заявляет: дроны Bayraktar TB2 — настоящая "революция" в области обороны, которая по значимости аналогична изобретению автомата Калашникова в XX веке.

"Кремль обеспокоен тем, что вооруженные беспилотники Анкары могут переломить ситуацию на востоке Украины", — утверждает издание.

Стратегия Турции с использованием дронов получила признание во всём мире, побудив страны пересмотреть свои стратегии защиты, заключает издание.

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