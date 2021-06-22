"До моста достанем": украинский генерал в отставке высказался о ракетах

Неожиданным заявлением отметился бывший замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его мнению, Украина владеет достаточно мощными ракетами — они, в частности, позволят "достать до моста".

Рассказать о том, каких успехов достигла Украина в области вооружений, Романенко решил рассказать на передаче "60 минут", вышедшей 21 июня на "России-1". Генерала в отставке подключили к эфиру программы через телемост, и он сразу же принялся описывать успехи страны, акцентируя внимание на высокоточном оружии.

Далее Романенко получил вопрос от военного эксперта из РФ Игоря Коротченко, которого заинтересовало количество танков, созданное и поставленное в украинские войска за прошлый год. Романенко не стал комментировать этот вопрос, однако ещё раз сообщил про ракетное оружие.

"По крайней мере, до моста достанем с территории континентальной Украины, до разрекламированного моста", — высказался Романенко.

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