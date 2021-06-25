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Снится Россия: британский генерал рассказал, почему не спит по ночам

Силовые структуры

Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер рассказал, из-за чего не спит по ночам. А не спит он от того, что не дают покоя мысли о просчетах, которые могут привести к "необоснованной эскалации".

Снится Россия: британский генерал рассказал, почему не спит по ночам

"То, из-за чего я не сплю по ночам, — это (возможный) просчет, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Черном море в среду, — это один из тех случаев, которые могут его (просчет) породить", — цитирует РИА "Новости" британское издание Telegraph, которое приводит слова Картера.

По словам начальника штаба обороны Великобритании, просчеты в игре в "кошки-мышки" с Россией могут привести к "полномасштабной войне".

Ранее все та же Telegraph со ссылкой на источники в британском Минобороны сообщило, что окончательное решение о проходе эсминца Defender рядом с Крымом принял премьер-министр Борис Джонсон.

К слову, до сих пор непонятно, зачем британцам это понадобилось. То есть на официальном уровне заявляется, что Великобритания не признает Крым российским. Но так это и ранее было известно, однако британские эсминцы к полуострову не приближались…

Напомним, ранее британские власти отрицали, что в сторону Defender были произведены предупредительные выстрелы. В Лондоне, а вслед за тем и в Вашингтоне высказались в том духе, что это Россия якобы ведет некую "игру".

Хотя заявление Картера противоречит этой версии. Ведь начальник штаба обороны Великобритании по сути подтвердил, что действия, подобные тому, что совершил британский эсминец, и в самом деле несут риск эскалации. Пусть и "необоснованной" — но кому от этого легче?

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Автор: Олег Артюков
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