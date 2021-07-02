Военные США в Литве недосчитались более 14 000 сухих пайков

Необычный инцидент оказался в прицеле журналистов второго июня. Несколько литовских военных и представителей обслуживающего персонала, занятых на одном из полигонов страны, подозреваются в краже военных пайков, предназначенных для армии США.

История, пишет Sputnik Литва, выглядит пока следующим образом. В прошлом году на полигоне, расположенном в Швенченском районе, не досчитались примерно 1 176 ящиков. В ящиках хранились более 14 000 единиц сухпайков для американских сухопутных войск, расположенных в Литве.

"Согласно данным расследования, двое военнослужащих на полигоне Швенченского района и командир роты обвиняются в краже, злоупотреблении, взяточничестве и подкупе. Ещё четверым солдатам также были предъявлены обвинения в краже и злоупотреблении. Два человека, работавшие по трудовому договору на территории полигона, обвиняются в краже", — пишет Sputnik.

Уточняется¸ что военные могли воспользоваться для вывоза пайков с базы служебным транспортом. "Нажитое непосильным трудом" они, предположительно, продавали.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.