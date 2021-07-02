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Военные США в Литве недосчитались более 14 000 сухих пайков

Силовые структуры

Необычный инцидент оказался в прицеле журналистов второго июня. Несколько литовских военных и представителей обслуживающего персонала, занятых на одном из полигонов страны, подозреваются в краже военных пайков, предназначенных для армии США.

Военные США в Литве недосчитались более 14 000 сухих пайков

История, пишет Sputnik Литва, выглядит пока следующим образом. В прошлом году на полигоне, расположенном в Швенченском районе, не досчитались примерно 1 176 ящиков. В ящиках хранились более 14 000 единиц сухпайков для американских сухопутных войск, расположенных в Литве.

"Согласно данным расследования, двое военнослужащих на полигоне Швенченского района и командир роты обвиняются в краже, злоупотреблении, взяточничестве и подкупе.

Ещё четверым солдатам также были предъявлены обвинения в краже и злоупотреблении. Два человека, работавшие по трудовому договору на территории полигона, обвиняются в краже", — пишет Sputnik.

Уточняется¸ что военные могли воспользоваться для вывоза пайков с базы служебным транспортом. "Нажитое непосильным трудом" они, предположительно, продавали.

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=Обзор ИРП= АМЕРИКАНСКИЙ сухпай. Что едят в USA армии. MRE №1
Автор: Константин Шапров
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