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Автор Александр Шторм

Украина разместит базы НАТО "под носом Путина"

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинские власти намерены разместить на территории страны военные базы НАТО вопреки тому, что написано в Конституции. Основной закон Украины прямо запрещает иностранное базирование.

Украина разместит базы НАТО "под носом Путина"

Об этом в ходе "Прямой линии" напомнил российский президент Владимир Путин.

В ответ представитель президента Украины в Конституционном суде, депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский высказал мнение, что эта статья Основного закона может не касаться базирования союзников.

Во всяком случае, соседняя Литва так и поступила и Конституционный суд страны признал это законным.

Таким образом, если бы Украина стала членом НАТО, то военные базы альянса можно было бы разместить в стране без проблем. Так как страна последовательно придерживается курса сближения с НАТО и ЕС, то в ее Основном законе есть норма о внешнеполитической стратегии.

Соответственно, в качестве приоритетной задачи указано углубление военного сотрудничества с НАТО.

Напомним, год назад альянс предоставил Украине статус партнера в Программе расширенных возможностей, что предполагает расширение программ взаимодействия. Однако этого не хватает для членства в организации.

Киев ожидал, что в ходе саммита НАТО в июне он получит хотя бы условия и сроки подписания Плана действий по получению членства (ПДЧ). Но Альянс вновь ограничился размытыми формулировками.

Вениславский при этом предложил еще один вариант размещения баз на украинской территории. Сегодня Украина вправе заключать двусторонние договоры о сотрудничестве со странами — членами НАТО, пропустив их через Конституционный суд.

До этого украинский парламент намеревался просить собрался Конгресс США предоставить Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Автор проекта высказывался в том духе, что встреча Зеленского и Байдена поможет прояснить, в каком состоянии находится кооперация США и Украины и каким образом страна получит соглашение в сфере безопасности с Вашингтоном.

Депутаты от "Европейской солидарности" вообще довольно активно себя проявляют. к примеру, Ирина Фриз написала в соцсети: "Международное право не признает юрисдикцию России над оккупированным Крымом, поэтому нападение на военное судно является актом агрессии, который требует жесткой реакции…"

Таким образом, Украина всячески подталкивает ЕС и США к ужесточению санкций против России и активно предлагает себя в военном плане.

По сути, это стремление разрешить военным подразделениям стран НАТО пребывать на территории военных частей Украины и использовать базы с логистической целью во время выполнения своих задач.

Разумеется, России в целом все равно, кто и что думает про Крым. По словам Путина, на Украине не может быть иностранных военных баз, так как это создает для России существенные проблемы в сфере безопасности.

По этому поводу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что к полномасштабному столкновению с НАТО Россия не готова — и наоборот. А Зеленский на вопрос о "военном освоении" Украины, сказав, что страх по поводу расширения НАТО устарел. С Донбассом же планируется полный разрыв отношений, если вопрос не решится в рамках Минских соглашений.

"Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с Соединенными Штатами, Россией, отдельно с Европой и параллельно — Нормандский формат, будет он работать или нет, — если все это не удастся, то за решение о "стене" будет голосовать народ Украины", — подытожил президент страны, называемой которой год "страна 404".

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