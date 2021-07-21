В Москве возбудили два дела о подделке справки о медотводе и сертификата

Полиция возбудила два уголовных дела из-за фальшивых документов. Подделали справку о медотводе и сертификат о вакцинации. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По его данным, злоумышленник через курьера передал две справки о медотводе из-за отёка Квинке. Выдала её поликлиника №5. Второе уголовное дело связано с фальшивым сертификатом о вакцинации. Преступникам за подделку медицинских документов могут дать до двух лет тюрьмы.

Росздравнадзор сообщил о продаже фальшивых сертификатов более чем в десяти московских учреждениях. Первого июля пресс-служба полиции Москвы объявила, что с начала года возбудили 44 уголовных дела из-за фальшивых документов.

Ранее журнал Nature рассказал, что в России доверие к вакцинации хуже, чем в Нигерии.

По статистике Министерства здравоохранения Англии, смертность от коронавируса выше среди вакцинированных, чем среди тех, кто еще не сделал прививки. Однако эти данные еще не повод беспокоиться, это именно то, чего можно было ожидать. Вакцины всё же спасут многих из тех, кто раньше был обречен на смерть.

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