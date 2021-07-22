Неизвестные отправили на почту спецслужб письмо с угрозами взорвать суды, кофейни, торговые центры в Москве, Екатеринбурге и Томске. По словам преступников, теракты должны произойти с помощью беспилотников в три часа дня.
В опасности оказались суды, московские кофейни "Кофемании", ТЦ "Европейский" и "Авиапарк".
Сегодня, 22 июля, из зданий эвакуировали людей, исследовали территории. Правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств.
А также 21 июля поступили сообщения о "минировании" 12 зданий московских судов. Подобная ситуация произошла в прошлом году. Людей эвакуировали из восьми зданий судов.
Спецслужбы получают письма с угрозами о взрывах с 2019 года, но все сообщения оказываются ложными. ФСБ считает, что анонимы находятся за рубежом.
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