В Томске возбудили уголовное дело на уничтожавшую вакцину медработницу

Полиция возбудила уголовное дело в отношении медработницы из Томска. По предварительным данным, с июня этого года она вносила ложные сведения о вакцинации от "ковида" и уничтожала вакцину. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Сколько именно вакцин уничтожила медработница пока никто не сказал. Сейчас службы уточняют обстоятельства преступления и проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее Минздрав заявил, что число сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации невелико. Также в ведомстве добавили, что по всей России есть специальные комиссии, которые анализируют осложнения после вакцинации от COVID-19.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.