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Военный аналитик рассказал о модернизации ядерного оружия России и США

Силовые структуры » Министерство обороны

Военный аналитик, член президиума Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал, почему Россия Россией модернизирует свое ядерное оружие.

Военный аналитик рассказал о модернизации ядерного оружия России и США

Бывший офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер заявила, угроза ядерной войны между Россией и США все еще актуально. Она добавила, что предпосылкой к началу вооруженного конфликта между двумя странами является модернизация российского ядерного оружия.

"Все боятся ядерной войны между США и Россией. Потому что эта ядерная война закончится катастрофой для обеих наших стран, причем США будет хуже, чем нам. Модернизация российского ядерного потенциала обусловлена тем, что США вышли из двух ключевых договоров. В этих условиях России ничего другого не остается, кроме как осуществлять модернизацию ракетно-ядерного потенциала для того, чтобы нивелировать те преимущества, которые получают американцы", — сказал Сивков в беседе с Общественной службой новостей.

По словам военного аналитика, наличие у страны ядерного оружия является сдерживающим фактором, который защищает государство от агрессии со стороны недоброжелателей. У Югославии не было ядерной бомбы, поэтому ее разбомбили, отметил Сивков. Если бы она заключила договор с Россией, то "никогда никто бы даже пальцем ее не тронул".

"Сам факт существования огромного, мощного, ядерного потенциала России не допускает какой-либо военной агрессии против нашей страны", — подчеркнул Сивков.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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