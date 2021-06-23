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Генштаб напомнил, что Россия может применить ядерное оружие

Силовые структуры » Министерство обороны

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о праве применить ядерное оружие в ответ на военную агрессию. По его словам, ядерное оружие — элемент стратегической стабильности для России.

Генштаб напомнил, что Россия может применить ядерное оружие

Герасимов добавил, что ядерная политика России носит исключительно оборонительный характер. Позиция России была озвучена ещё в 2020 году.

"Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие только в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения", — заявил Герасимов.

Глава Генштаба отметил, что ядерное оружие может быть применено и в случаях агрессии против России с использованием обычного оружия, если будет поставлено под угрозу существование государтсва.

Стабилизация ситуации

Кроме того, Герасимов отметил, что ситуация вокруг ядерного оружия стабилизировалась после пролонгации договора СНВ-3. По его словам, и Россия, и США заинтересованы в предсказуемости в этом вопросе.

"Оба государства заинтересованы в предсказуемости в отношении развития ядерных сил другой стороны. Наличие мер контроля такую предсказуемость обеспечивает", — заявил Герасимов.

Наступление НАТО

Вместе с тем, в Генштабе наблюдают активизацию НАТО в странах Восточной Европы. По словам Герасимова, к этому привёл развал системы по контролю за вооружениями.

"НАТО предпринимаются шаги по продвижению инфраструктуры к границам Российской Федерации. Приоритетом стало размещение передовых формирований на территории новых членов альянса", — заявил Герасимов.

Он добавил, что если ранее наблюдалось наращивание авиационной группировки, то сейчас около границ РФ производится базирование сухопутных войск. В странах Восточной Европы на постоянной основе находятся 10 тыс. военных НАТО.

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Автор: Артём Пермяков
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