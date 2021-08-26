Оперативно: Минобороны РФ вывезло из Афганистана граждан экс-республик СССР

Министерство обороны России завершило операцию по эвакуации более 500 человек из захваченного боевиками Талибана* Афганистана.

На кадрах, снятых российскими военными, видно, как десятки мужчин, женщин и детей высаживаются из самолетов в безопасных местах.

Военно-транспортные самолеты Ил-76 Министерства обороны России прибыли в среду в аэропорт Кабула, чтобы доставить граждан России и других бывших советских республик домой.

Огромные транспортные самолеты переоборудованы в двухэтажные пассажирские, чтобы вместить как можно больше людей.

Самолеты были загружены продуктами питания и питьевой водой, чтобы эвакуированные могли перекусить на борту. Министерство обороны заявило, что на борту находятся медицинские бригады, которые окажут любую помощь, которая может понадобиться эвакуированным.

Два рейса приземлялись в Таджикистане и Кыргызстане, где высадились граждане этих стран.

Остальные - граждане России, Беларуси, Узбекистана и Украины – доставлены в подмосковный аэропорт Чкаловский.

На момент публикации материала они проходили пограничный контроль.

К слову, напомним, начиная со вчерашнего дня талибы запретили эвакуироваться из страны гражданам Афганистана. Все остальные – желающие покинуть страну иностранцы – должны успеть это сделать до 31 августа.

* запрещённая в РФ организация