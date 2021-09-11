Российский истребитель сопроводил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 сил противовоздушной обороны Северного флота сопроводил норвежский самолёт над Баренцевым морем.

Как сообщает Национальный центр управления обороной РФ, российский истребитель подняли в воздух для опознавания борта и недопущения нарушения им государственной границы.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", — цитирует сообщение центра "Интерфакс".

В центре отметили, что нарушения границы норвежским военным самолётом не случилось. Когда он развернулся, МиГ-31 благополучно приземлился на аэродроме базирования.

Напомним, 22 июля истребитель Су-27 поднимали в воздух из-за обнаружения российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря самолёта ВВС ФРГ.

Экипаж Су-27 идентифицировал воздушную цель как многоцелевой истребитель FGR.4 "Тайфун" и сопроводил его над морем, пока тот не отвернул от российской границы.

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