Российские истребители сопроводили самолёты ВВС США над Чёрным морем

Российские истребители подняли в воздух для сопровождения самолётов ВВС США над Чёрным морем.

Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, 19 октября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Чёрного моря цели, которые приближались к границе РФ.

В связи с этим в воздух поняли два истребителя Су-30 сил морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Экипажи истребителей идентифицировали воздушные цели, оказавшиеся двумя сверхзвуковыми стратегическими бомбардировщиками В-1В ВВС США и двумя самолётами-заправщиками KC-135.

Сообщается, что Су-30 сопроводили "гостей" над акваторией Чёрного моря. Когда американские военные самолёты отвернули от российской границы, истребители вернулись на свой аэродром.

"Полёт российских самолётов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — заявили в министерстве обороны.

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