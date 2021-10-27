Экс-глава СБУ: для войны с Россией у Украины есть только техника СССР

Экс-руководитель СБУ Игорь Смешко заявил, что все высказывания украинских политиков о войне против РФ лишены смысла, так как в стране нет современного оружия.

По его словам, у Украины сегодня осталась лишь техника времён СССР, и именно её хотят противопоставить воздушным силам РФ. Смешко напомнил, что российская армия обладает высокотехнологичными боеголовками, которые способны бить за 3,5 тысячи километров.

Кроме того, после 1991 года Украина не получила ни одного самолёта современного западного образца. Также в стране отсутствуют средства поражения "воздух-воздух", а система противовоздушной обороны (ПВО) находится в состоянии упадка, передаёт UA-Independent.

"Всё, что у нас есть, это техника производства бывшего Советского Союза", — подчеркнул Смешко.

Бывший глава СБУ считает, что Украина находится в невыгодной позиции в плане расположения войск. По его мнению, Киев не сможет победить РФ, однако "огрызнуться" ему, скорее всего, удастся.

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