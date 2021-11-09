Военный эксперт Литовкин заявил о низкой боевой подготовке солдат США

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что солдаты США никогда не отличались высокой боевой подготовкой, и способны противостоять только очень слабым противникам.

Ранее американский сенатор Джош Хоули заявил, что власти США отрицательно влияют на американскую армию: солдаты тратят больше времени на изучение материалов о критической расовой теории (CRT), чем на военную подготовку.

"Солдаты США никогда не отличались высокой боевой подготовкой. Об этом свидетельствуют все проигранные американцами войны, которые они вели против более или менее мощных государств", — заявил Литовкин в беседе с ФАН.

Эксперт напомнил, что США проиграли во Вьетнаме и в Афганистане. Американские войска могут сражаться только со слабыми противниками, например, с такими ослабленными санкциями странами, как Ирак, Ливия и Югославия.

По словам Литовкина, для России не должно быть важно, чем занимаются американские солдаты. Главное, чтобы США не провоцировали РФ и её союзников, отметил он.

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