Российские учёные изобрели электрический купол "отгоняющий" дронов

Новое изобретение анонсировали военные учёные из Общевойсковой академии Вооружённых сил. Электрический купол для особо важных объектов будет "отгонять", а в критических случаях уничтожать группы атакующих беспилотников.

Согласно информации, электрическое ограждение купольного типа по структуре представляет собой сетку.

"Заграждение в форме двух сетчатых куполов, средств радиоэлектронного обнаружения, автоматизированного рабочего места оператора и устройства преобразования электрической энергии", — цитирует документ РИА Новости.

Также у купола есть собственный источник питания и система видеонаблюдения, что позволит отслеживать беспилотники и передавать информацию.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в нескольких регионах страны за соблюдением ПДД начали следить беспилотники. Устройства с воздуха могут определить марку машины, государственный номер и тип нарушения, которое совершил водитель. Информацию дрон передаёт на планшет инспектора ГИБДД, а видео самого факта несоблюдения правил сохраняет на жёстком диске.

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