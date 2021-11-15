Первый полк зенитной ракетной системы (ЗРК) большой и средней дальности С-400 поставят из России в Индию до конца 2021 года.
По словам генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева, отгрузка техники началась с опережением расписания, все процедуры осуществляются в соответствии с условиями договора, передаёт РИА Новости.
"Имущество первого полкового комплекса С-400 в Индию будет поставлено в конце 2021 года", — подчеркнул он.
Михеев также добавил, что перед эксплуатацией российской ЗРК индийские военнослужащие прошли обучение в РФ. Сейчас они уже находятся у себя на родине и ожидают получения оборудования.
После Нового года российские специалисты отправятся в Индию, чтобы сдать технику в местах её дислокации.
Россия и Индия заключили соглашение на поставку нескольких полков С-400 в 2018 году. Оборудование обойдётся индийским партнёрам в 5,4 миллиарда долларов.
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