Рособоронэкспорт: первый полк С-400 поставят в Индию до конца 2021 года

Первый полк зенитной ракетной системы (ЗРК) большой и средней дальности С-400 поставят из России в Индию до конца 2021 года.

По словам генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева, отгрузка техники началась с опережением расписания, все процедуры осуществляются в соответствии с условиями договора, передаёт РИА Новости.

"Имущество первого полкового комплекса С-400 в Индию будет поставлено в конце 2021 года", — подчеркнул он.

Михеев также добавил, что перед эксплуатацией российской ЗРК индийские военнослужащие прошли обучение в РФ. Сейчас они уже находятся у себя на родине и ожидают получения оборудования.

После Нового года российские специалисты отправятся в Индию, чтобы сдать технику в местах её дислокации.

Россия и Индия заключили соглашение на поставку нескольких полков С-400 в 2018 году. Оборудование обойдётся индийским партнёрам в 5,4 миллиарда долларов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.