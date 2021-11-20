За реабилитацию нацизма будут судить жителя Владивостока

Житель Владивостока, который разместил фото Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертного полка", предстанет перед судом за реабилитацию нацизма.

В отношении мужчины прокуроры уже утвердили обвинение.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично)", — цитирует сообщение краевой прокуратуры РИА Новости.

Согласно материалам дела, в мае 2020 года мужчина разместил фото Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. По версии следствия, сделал это житель Владивостока с целью реабилитации нацизма. Чем руководствовался обвиняемый по его версии, правоохранительные органы не сообщают.

Ранее Pravda.Ru публиковала решение суда в отношении жителя Пермского края. Мужчина загрузил в фотобанк "Бессмертного полка онлайн" изображение пособника нацистов Андрея Шкуро. Суд приговорил пермяка к штрафу в размере 180 тысяч рублей.

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