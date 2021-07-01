ФСБ опубликовала видео задержания неонацистов в Белгороде

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания последователей украинской неонацисткой организации "М.К.У." в Белгороде. Задержаны семь человек, у которых нашли наркотические вещества, холодное оружие с нацистской символикой и взрывчатые вещества.

По сообщению СК РФ, в августе 2019 21-летний года житель Белгородского района разместил в соцсетях призывы к экстремистской деятельности. Спустя год он создал группу, целью которой являлась подготовка к "акциям прямого действия" против людей другой расы.

По замыслу организатора, на территории Белгородской области должно было быть создано государство из "людей белой расы". В состав группы входили три подростка 16 лет, мужчины 19 и 25 лет и другие лица, которые разделяли идеи неонацизма.

В отношении организатора группировки возбуждены дела по статьям:

вовлечение в деятельность экстремистского сообщества;

реабилитация нацизма;

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Против других членов группы дело открыто по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", сообщает ФСБ.