Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания последователей украинской неонацисткой организации "М.К.У." в Белгороде. Задержаны семь человек, у которых нашли наркотические вещества, холодное оружие с нацистской символикой и взрывчатые вещества.
По сообщению СК РФ, в августе 2019 21-летний года житель Белгородского района разместил в соцсетях призывы к экстремистской деятельности. Спустя год он создал группу, целью которой являлась подготовка к "акциям прямого действия" против людей другой расы.
По замыслу организатора, на территории Белгородской области должно было быть создано государство из "людей белой расы". В состав группы входили три подростка 16 лет, мужчины 19 и 25 лет и другие лица, которые разделяли идеи неонацизма.
В отношении организатора группировки возбуждены дела по статьям:
Против других членов группы дело открыто по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", сообщает ФСБ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Подписчики Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой следили за отпускным контентом знаменитостей в социальных сетях, так и не дождавшись от пары совместных снимков с отдыха.