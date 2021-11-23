СВР назвала причины, по котором Госдеп запугивает союзников Россией

Госдеп США стоит за потоком сообщений о том, что Москва планирует отдать приказ о полномасштабном вторжении на Украину, угрожая ввергнуть мир в войну.

К такому выводу пришло управление внешней разведки РФ.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте СВР, утверждается, что заявления о скоплении войск на границе между Россией и Украиной были сфальсифицированы.

"В последнее время официальные лица в Вашингтоне активно запугивают мировое сообщество, утверждая, что Россия готовится к "агрессии" против Украины, — написано в документе. — Согласно полученным нами данным, Госдепартамент США использует дипломатические каналы для обмена со своими союзниками и партнерами абсолютно ложной информацией о концентрации сил на нашей территории в преддверии военного вторжения в Украину”.

По утверждению Службы внешней разведки России, Вашингтон рисует "ужасную картину того, как орды российских танков начнут сокрушать украинские города”, а западные СМИ это усиливают.

©svr.gov.ru

СВР заявляет о "крайней обеспокоенности" тем, что США и ЕС своей "провокационной политикой" укрепляют веру Киева во "вседозволенности" и проводит аналогию с событиями 2008-го года в Грузии, когда "Саакашвили сорвался с цепи и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии". Для тех, кто не помнит, контрразведчики напомнили:

"Ему это дорого обошлось".

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ряд статей, в которых утверждается, что скоро может начаться вторжение в Украину, являются частью "целенаправленной информационной кампании”.

По его словам, "речь идет о нагнетании напряженности — это попытка изобразить Россию как угрозу мирному процессу".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.