Разведка США: осталось мало времени, чтобы помешать "вторжению" РФ на Украину

Разведывательные службы США предупредили союзников о том, что осталось катастрофически мало времени для пресечения "вторжения" РФ на территорию Украины.

Несмотря на то, что Россия уже неоднократно сообщала об отсутствии планов по нападению на Украину, американцы до сих пор убеждены: РФ собирается что-то делать со своими войсками, которые находятся у границ. При этом, по их мнению, Кремль "ещё не решил", какие именно действия необходимо предпринять, пишет New York Times.

США просят союзников помешать России начать военную активность на Украине.

Американская разведка требует, чтобы европейские страны подключились к разработке экономических и военных мер для сдерживания Москвы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что РФ никому не угрожает. Согласно действующему законодательству, страна имеет право на перемещение военных сил в рамках своей территории.

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