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Автор Ольга Лебедева

Российские войска, не встретив сопротивления, перешли границу с Крымом

Силовые структуры

Пока главнокомандующий украинских ВСУ мечтает о создании "антипутинской коалиции" и обзванивает союзников, ища у них поддержки и понимания, российские войска перешли границу Украины с Крымом.

Видео перехода опубликовала погранслужба Незалежной.

На кадрах отлично видно, что никакого — даже маленького и слабенького — сопротивления российская техника не встретила.

В то же время МВД Украины сообщает о том, что российские войска атакуют границы практически по всему периметру. Да не абы как, а с использованием артиллерии и тяжёлой техники.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
крым граница
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