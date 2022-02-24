Российские войска, не встретив сопротивления, перешли границу с Крымом

Пока главнокомандующий украинских ВСУ мечтает о создании "антипутинской коалиции" и обзванивает союзников, ища у них поддержки и понимания, российские войска перешли границу Украины с Крымом.

Видео перехода опубликовала погранслужба Незалежной.

На кадрах отлично видно, что никакого — даже маленького и слабенького — сопротивления российская техника не встретила.

В то же время МВД Украины сообщает о том, что российские войска атакуют границы практически по всему периметру. Да не абы как, а с использованием артиллерии и тяжёлой техники.