Пока главнокомандующий украинских ВСУ мечтает о создании "антипутинской коалиции" и обзванивает союзников, ища у них поддержки и понимания, российские войска перешли границу Украины с Крымом.
Видео перехода опубликовала погранслужба Незалежной.
На кадрах отлично видно, что никакого — даже маленького и слабенького — сопротивления российская техника не встретила.
В то же время МВД Украины сообщает о том, что российские войска атакуют границы практически по всему периметру. Да не абы как, а с использованием артиллерии и тяжёлой техники.
45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.
45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.