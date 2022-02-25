Армия России взяла под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

Российские военные установили контроль над районом, в котором находится Чернобыльская АЭС. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вчера, 24 февраля т. г., подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС", — заявил Конашенков, слова которого цитирует РИА Новости.

Захват территории генерал-майор объяснил защитой стран от националистических группировок и террористических движений. Из-за действий армии РФ и солдат ВСУ батальона охраны АЭС преступники не смогут создать ядерную провокацию, подчеркнули в Минобороны России.

По информации Конашенкова, радиоактивной фон вокруг станции соответствует норме. Сотрудники АЭС продолжают трудиться, добавил генерал-майор.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции сообщил, что планирует инициировать проведение консультаций по Будапештскому меморандуму. Таким образом глава государства пригрозил появлением ядерного оружия на территории Украины.