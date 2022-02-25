Для чего Чернобыльскую АЭС взяли под контроль российские военные

Чернобыльская зона и все объекты ЧАЭС находятся под охраной российских вооруженных сил​​​. Для чего России нужен контроль над "зоной отчуждения".

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, заявления украинских властей о ядерном оружии "перевернули всю историю".

Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, что позволит Украине иметь ядерное вооружение.

Как сообщает РИА Новости, ядерные отходы Чернобыльской АЭС могли использоваться Киевом для создания так называемой "грязной бомбы". Для её конструкции не требуется специальных знаний, а необходим лишь обычный снаряд, который заполняется ядерными отходами. Именно это заставило Россию в ходе спецоперации на Украине захватить территорию Чернобыля.

Все объекты атомной станции в данный момент контролирует российская сторона.