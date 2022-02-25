В Минобороны РФ рассказали о действиях украинских националистов

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что в ряды Вооружённых сил Украины внедрены националисты, которые выявляют неблагонадежных военных и действуют, как заградительные отряды.

"В случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей националисты действуют в качестве заградительных отрядов", — заявил Конашенков.

Именно батальоны нацистов оказывают самое серьёзное сопротивление, тогда как военнослужащие армии Украины почти не принимают участия в боевых действиях, подчеркнул представитель Минобороны.

Он добавил, что российские военные, которые участвуют в спецоперации на Украине, действуют так, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ России высадились в районе аэродрома Гостомель и заблокировали Киев с запада. Кроме того, они блокировали город Чернигов.