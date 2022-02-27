Армия России заняла украинский город Бердянск

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Вооружённые силы России захватили украинский город Бердянск в Запорожской области.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие 24 часа российская армия блокировала Херсон и Бердянск, взяла под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка.

Также Конашенков рассказал, что украинские националисты пытают попавших в плен российских солдат и сравнил их действия с издевательствами немецко-фашистских захватчиков над советскими военнопленными в годы Великой Отечественной войны. Представитель Минобороны пообещал, что все националисты, причастные к пыткам, будут найдены и привлечены к суровой ответственности.

По данным оборонного ведомства, российские военные в ходе спецоперации вывели из строя или уничтожили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины.