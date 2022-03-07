В Крыму задержали сторонника украинских националистов, хранившего взрывчатку

В Севастополе силовики задержали последователя украинских националистов. По данным правоохранителей, в ходе обыска в доме предполагаемого преступника обнаружили взрывное устройство.

"Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к незаконному обороту средств поражения", — сообщили в пресс-службе ФСБ, передаёт ТАСС.

Как подчеркнули собеседники агентства, подозреваемый хранил тротиловую шашку. Её вес составил примерно 590 граммов, добавили представители службы.

Ранее в Рязанской области правоохранители задержали сторонника украинской группировки "М.К.У"*, который управлял радикальными сообществами в Интернете. По информации ФСБ, злоумышленник распространял идеи ультранасилия, а также привлекал в организацию российскую молодёжь.

* запрещённая в РФ террористическая организация.