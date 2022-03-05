В Рязанской области остановили деятельность сторонника нацистской группировки

В Рязанской области силовики задержали сторонника украинской неонацистской группировки "М.К.У"*, руководителя экстремистских сообществ в Сети. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Рязанской области задержан гражданин России 2004 года рождения, сторонник украинской неонацистской молодёжной группировки "М.К.У", причастный к администрированию по указанию её главаря, гражданина Украины Егора Краснова тематических радикальных интернет-сообществ", — рассказали представители службы, слова которых приводит РИА Новости.

По данным правоохранителей, злоумышленник пропагандировал ультранасилие, завлекал молодых россиян в террористическую организацию. Также в ФСБ отметили, что в ходе обыска в доме подозреваемого обнаружили средства связи с неонацистским контентом.

Ранее руководитель Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев обратил внимание на взрывной рост уровня преступности на Украине. По информации военачальника, экстремисты и бандиты, которых вооружили для участия в боевых действиях, грабят и убивают мирных жителей.

* запрещённая в РФ террористическая организация.