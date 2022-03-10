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Автор Елена Былкина

Посольство Украины заявило, что набирает американцев воевать с РФ

Силовые структуры

Украинская сторона утверждает, что около ста американцев изъявили желание участвовать в боях на Украине. Собеседование с добровольцами из США проводили по Zoom.

Посольство Украины заявило, что набирает американцев воевать с РФ

Военный атташе представительства Киева в Вашингтоне генерал-майор Борис Кременецкий заявил, что около ста американцев были отобраны для противостояния вооружённым силам РФ.

"На данный момент около 100 американских граждан прошли отбор. Среди них ветераны войн в Ираке и Афганистане, имеющие опыт участия в сражениях, а также пилоты вертолётов", — цитирует слова Кременского агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Военный атташе отметил, что многие заявки на участие в военных действиях со стороны иностранцев были отклонены. Одобряли только тех кандидатов, которые имеют необходимый военный опыт. Отбраковывали неподходящих кандидатов ещё на этапе собеседования по Zoom. Отказывали также людям с криминальным прошлым.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации соседней страны.

Реакцией Запада на шаги России стали жёсткие экономические санкции.

Комментарии АМЕРИКАНЦЕВ о причинах военной операции на Украине | Комментарии иностранцев
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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