Русские взяли концлагерь нацистов: понятно, почему они боятся сдаваться живыми

На Украине российские военнослужащие захватили базу батальона "Айдар" (экстремистская организация, деятельность которой на территории России запрещена), которую неонацисты превратили в самый настоящий концлагерь.

После её осмотра стало понятно, почему радикалы боятся сдаваться в плен и предпочитают смерть.

"Ясно, почему нацики предпочитают не сдаваться и чаще гибнут. Им просто не будет прощения, когда вскроются все факты", - именно так комментируют в Сети это видео большинство пользователей.

На кадрах из концлагеря можно видеть, что люди содержались в нечеловеческих условиях. Их бросали в маленькие камеры, а вместо кроватей - горсть соломы на ледяном полу.

Как рассказывают местные, из этого подвала очень немногие возвращались живыми. Сообщается, что людей убивали только за подозрение в нелояльности. Постоянно тут проводились пытки.

Также видео демонстрирует многочисленные агитационные плакаты, где призывают убивать русских. На стенах изображения нацистской свастики и различные лозунги фашистов.

Понятно, почему радикалы предпочитают не сдаваться. Им просто-напросто не будет прощения, когда будут вскрыты все факты чудовищных преступлений.