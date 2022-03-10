Памятка иностранным наёмникам: дорога на Украину — в один конец

Агонизирующий Киев полностью лишился поддержки своих солдат. Мешать России бороться с нацистами теперь будут наёмники-иностранцы.

В интервью турецкому телеканалу Владимир Зеленский радостно сказал, что о желании присоединиться к ним сообщили уже 16 тысяч иностранных боевиков. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге озвучил, что в "легион" планируется записать по тысяче человек из 16-ти стран.

Несмотря на расхождения в показаниях местных политиков, суть одна — боевики находятся "в пути".

Минобороны РФ сообщило, что власти Латвии, Британии, Польши, Дании, Хорватии позволили своим гражданам воевать на стороне киевского режима. Там уже находятся 200 хорватов, они уже влились в батальон укронацистов. Подобные действия нивелируют все международные правовые нормы. Запад обходит собственные законы, позволяя всякой вооружённой мерзости выступать на стороне фашистов, отмечают в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Такое развитие можно было предположить — десять стран щедро оплачивают войну против РФ, и поучаствовать в дележе "гранта" стекаются все отбросы. Иностранные СМИ даже сообщали о 115 африканцах, которые тоже написали заявление в "Интернациональный легион".

Министерство обороны России предупреждает всех иностранцев — Женевская конвенция не даёт им статуса военнопленных. Если наёмникам посчастливится выжить, их ждёт уголовное наказание. Боевики должны постоянно помнить, что такое "сафари" для большинства из них окажется билетом в один конец.