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Автор Елена Федорова

Киев срежиссировал "авиаудар" по больнице в Мариуполе, заявили в Минобороны РФ

Силовые структуры

Киев полностью срежиссировал провокацию об "авиаударе" по больнице № 3 в Мариуполе, чтобы обвинить Россию в атаке, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Киев срежиссировал "авиаудар" по больнице в Мариуполе, заявили в Минобороны РФ

"Минобороны России вчера объявило "режим тишины" для безопасной эвакуации мирных жителей города. Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла… Фотоснимки территории больницы содержат свидетельства двух отдельных постановочных взрывов рядом с больницей", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее в интернете были опубликованы фотографии разрушенного здания роддома в Мариуполе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратил внимание на кадры и обвинил Россию в уничтожении больницы. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "так рождаются фейк-ньюс" и напомнил, что со стороны России было предупреждение о превращении роддома в военную базу радикалов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что украинские экстремисты из батальона "Азов" захватили роддом в Мариуполе и сделали в нём укреплённую базу. Он отметил, что иностранные средства массовой информации манипулируют общественным мнением, обвиняя армию России в атаке на больницу.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина игорь конашенков
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