Задача спецназу РФ: арестовать Порошенко, Турчинова и Парубия

Руководители постмайданной Украины, пришедшие в Киеве к власти после государственного переворота будут арестованы или ликвидированы.

Ведь именно их деятельность привела к началу карательной операции на Донбассе и гибели мирных жителей, среди которых было немало детей.

Именно задача — арестовать стоит перед спецназом российских войск. Об этом заявил экс-командующий группировкой федеральных войск в ЧР и бывший командующий ВДВ РФ, депутат Государственной Думы Владимир Шаманов.

По его словам, речь идет, в первую очередь, о бывшем президенте Украины Петре Порошенко, бывшем главе МВД Арсене Авакове, экс-врио президента Александре Турчинове, экс-секретаре Совбеза Андрее Парубие и др.

"Уже надо ставить решительные задачи, и они поставлены подразделениям спецназа — поймать Порошенко, подонка, поймать его дружка Парубия, поймать других, Турчинова, конечно, Авакова… Надо искать их — это тоже знаковые фигуры, которые подлежат суду. Их либо надо уничтожать, либо вылавливать и арестовывать", — подчеркнул Герой России.

Шаманов также заявил о необходимости создания независимого трибунала над этими военными преступниками с участием КНР и других дружественных нам стран.