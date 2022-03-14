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Автор Светлана Нерадовская

Жительница Донецка рассказала об ударе ВСУ "Точкой-У": "Как будто небо падает"

Силовые структуры

Продавец магазина в Донецке Валентина рассказала о жутком шуме, который сопровождал удар тактической ракетой "Точка У", нанесённому ВСУ по Донецку, и о том, как находящиеся рядом с ней люди падали для того, чтобы спастись.

Жительница Донецка рассказала об ударе ВСУ "Точкой-У": "Как будто небо падает"

"Мы внутри были, я за прилавком была. Были покупатели. И услышали очень сильный шум, и мы сразу упали. А ребята с машины выгружали товар. А потом второй и третий раз вот это услышали. Минут шесть-семь я не вставала", — рассказала женщина корреспонденту РИА Новости.

Она добавила, что шум при ударе был "такой сильный, как будто небо падает".

Власти ДНР заявили ранее, что 20 мирных жителей погибли, ещё 26 человек находятся в больнице в результате удара ракеты с кассетным зарядом, выпущённой украинскими военными по Донецку.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал случившееся "чудовищным военным преступлением киевского режима". Он подчеркнул, что "в данном замысле не усматривается" намерение Киева поразить какие-то объекты военной инфраструктуры.

Пушилин добавил, что ракета была сбита, поэтому она не смогла нанести тот ущерб, который могла бы, если бы этого не случилось. По его словам, если бы она достигла места назначения, "в радиусе 500 м вообще бы ничего живого не осталось".

ВСУ обстреляли центр Донецка ракетой "Точка-У": 20 погибших, 28 ранены
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы донецк украина денис пушилин
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