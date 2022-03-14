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Автор Елена Федорова

Над Донецком сбили украинскую ракету "Точку-У": 20 человек погибли, 9 ранены

Силовые структуры

Вооружённые формирования Украины обстреляли самый центр Донецка, уже известно о 20 погибших и 9 раненых мирных граждан. Над городом сбили украинскую ракету "Точку-У", её обломки упали на автобус и автомобиль.

Над Донецком сбили украинскую ракету "Точку-У": 20 человек погибли, 9 ранены

"ВФУ обстреляли центр Донецка, пострадали административные здания", — сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.

В центре города возле Дома Правительства сбили украинскую ракету "Точка-У", есть пострадавшие, заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Стало известно, что обломки сбитой ракеты рухнули на автомобиль и автобус на улице Университетской. Известия выложили видео, на кадрах которого видны последствия страшной атаки.

"По предварительным данным, в центре Донецка, на месте падения обломков ракеты ТРК "Точка-У", 20 погибших и 9 раненых", — говорится в ещё одном сообщении штаба.

Ранее мэр Докучаевска в Донецкой народной республике Александр Качанов заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины преобладает истерика и паника, поэтому обстрелы городов участились.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин рассказал, что как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков, киевский режим падёт. Эксперт отметил, что именно эти два города имеют для украинских войск особенное символическое значение.

«ВСУ планировали нападение на Россию, но мы их опередили»
Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу донецк украина
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