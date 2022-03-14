Вооружённые формирования Украины обстреляли самый центр Донецка, уже известно о 20 погибших и 9 раненых мирных граждан. Над городом сбили украинскую ракету "Точку-У", её обломки упали на автобус и автомобиль.
"ВФУ обстреляли центр Донецка, пострадали административные здания", — сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.
В центре города возле Дома Правительства сбили украинскую ракету "Точка-У", есть пострадавшие, заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
Стало известно, что обломки сбитой ракеты рухнули на автомобиль и автобус на улице Университетской. Известия выложили видео, на кадрах которого видны последствия страшной атаки.
"По предварительным данным, в центре Донецка, на месте падения обломков ракеты ТРК "Точка-У", 20 погибших и 9 раненых", — говорится в ещё одном сообщении штаба.
Ранее мэр Докучаевска в Донецкой народной республике Александр Качанов заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины преобладает истерика и паника, поэтому обстрелы городов участились.
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