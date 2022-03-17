Кадыров: из Чечни на Украину отправляется тысяча добровольцев

Тысяча добровольцев из Чеченской республики направляется на спецоперацию на Украину. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отмечает, что добровольцы отправляются туда под командованием помощника Главы Чеченской Республики по силовому блоку Апты Алаудинова.

"Апты Аронович опытный боец, который не раз доказывал свою высокую военную подготовку. Он отличный координатор действий, умеет принимать верные решения в сложной боевой обстановке. И я абсолютно уверен, что он выполнит каждый приказ без потерь и с максимальным результатом", — пишет Рамзан Кадыров.

Сегодня чеченские бойцы продолжают принимать участие в штурме Мариуполя. Они один за другим ликвидируют укреплённые районы нацгруппировок, заставляя неприятеля отступать. Задача усложнена наличием мирного населения в зоне боёв и бойцам приходится действовать чрезвычайно аккуратно.

Однако невзирая на все трудности, достигнуты существенные успехи и совсем скоро Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев. Бойцы настроены очень решительно, а их моральный дух и отточенные навыки просто-напросто деморализуют противника.

Кадыров отмечает, что бойцы недовольны лишь тем, что нацисты бросают вызов и угрожают россиянам только перед объективами видеокамер, а встретить их в бою не доводится: убегают, сверкая пятками.