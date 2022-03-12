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Автор Дмитрий Плотников

Кадыров: rошмары из самых страшных снов Зеленского всё ближе

Силовые структуры

Глава ЧР Рамзан Кадыров обратился к "сидящему в бункере" украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

В Телеграм-канале глава Чеченской Республики выкладывает видео продвижения военных по Украине в ходе спецоперации.

Комментируя ролик, он спрашивает: "разве можно испугать натовским оружием и тем более бандеровским отребьем этих парней?". Солдаты только вышли из боя, в ходе которого уничтожили "подленькую засаду" националистов.

По словам Кадырова, спецназ сетует на "отсутствие хоть мало-мальски приличного сопротивления". Бойцы беспокоятся, что и взятие Киева запомнится только "следами удравших нацистов".

"Отсиживающемуся в бункере" Зеленскому, который "умоляет Запад помочь ему сохранить власть" лидер Чечни говорит, что "кошмары из его самых страшных снов все ближе и ближе".

"Наши бойцы настоятельно просят этих беззубых крыс хотя бы дождаться их, если сами не решаются нападать", — пишет Кадыров.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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