Глава ЧР Рамзан Кадыров обратился к "сидящему в бункере" украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
В Телеграм-канале глава Чеченской Республики выкладывает видео продвижения военных по Украине в ходе спецоперации.
Комментируя ролик, он спрашивает: "разве можно испугать натовским оружием и тем более бандеровским отребьем этих парней?". Солдаты только вышли из боя, в ходе которого уничтожили "подленькую засаду" националистов.
По словам Кадырова, спецназ сетует на "отсутствие хоть мало-мальски приличного сопротивления". Бойцы беспокоятся, что и взятие Киева запомнится только "следами удравших нацистов".
"Отсиживающемуся в бункере" Зеленскому, который "умоляет Запад помочь ему сохранить власть" лидер Чечни говорит, что "кошмары из его самых страшных снов все ближе и ближе".
"Наши бойцы настоятельно просят этих беззубых крыс хотя бы дождаться их, если сами не решаются нападать", — пишет Кадыров.
Спецслужбы РФ смогли добыть секретную документацию с планами киевского режима в отношении Донбасса.