Кадыров: rошмары из самых страшных снов Зеленского всё ближе

Глава ЧР Рамзан Кадыров обратился к "сидящему в бункере" украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

В Телеграм-канале глава Чеченской Республики выкладывает видео продвижения военных по Украине в ходе спецоперации.

Комментируя ролик, он спрашивает: "разве можно испугать натовским оружием и тем более бандеровским отребьем этих парней?". Солдаты только вышли из боя, в ходе которого уничтожили "подленькую засаду" националистов.

По словам Кадырова, спецназ сетует на "отсутствие хоть мало-мальски приличного сопротивления". Бойцы беспокоятся, что и взятие Киева запомнится только "следами удравших нацистов".

"Отсиживающемуся в бункере" Зеленскому, который "умоляет Запад помочь ему сохранить власть" лидер Чечни говорит, что "кошмары из его самых страшных снов все ближе и ближе".