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Автор Елена Федорова

Минобороны: националистов в центре Мариуполя окружают войска ДНР, идут бои

Силовые структуры

В центре Мариуполя войска ДНР при поддержке Вооружённых сил РФ окружают националистов, ведутся бои. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны: националистов в центре Мариуполя окружают войска ДНР, идут бои

"В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских Вооружённых сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города", — рассказал он.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил, что киевский режим падёт, как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков. Эксперт объяснил, что именно эти два города имеют для украинских сил особенное символическое значение.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
Темы днр россия украина игорь конашенков
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