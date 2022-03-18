Минобороны: националистов в центре Мариуполя окружают войска ДНР, идут бои

В центре Мариуполя войска ДНР при поддержке Вооружённых сил РФ окружают националистов, ведутся бои. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских Вооружённых сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города", — рассказал он.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил, что киевский режим падёт, как только российские войска возьмут под контроль Мариуполь и Харьков. Эксперт объяснил, что именно эти два города имеют для украинских сил особенное символическое значение.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.