Вооружённые силы РФ взорвали стоянку с боевыми самолётами во Львове

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине точечным выстрелом уничтожили стоянку с боевыми самолетами на авиаремонтном заводе во Львове, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российская армия использовала высокоточное оружие большой дальности, чтобы уничтожить очередной военный объект Украины — стоянку с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львов. Также удалось взорвать склады с боеприпасами и украинской военной техникой в пригородах Николаева и Вознесенска.

В пятницу, 18 марта Конашенков сообщил, что в Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины заминировали один из корпусов больницы №2 и планируют взорвать его, когда над городом пролетит российский самолёт. Представитель Минобороны назвал этот инцидент очередной "попыткой киевского националистического режима совершить крупную провокацию" ради того, чтобы очернить РФ в глазах представителей западных СМИ.