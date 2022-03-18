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Автор Игорь Рябов

Служба безопасности Украины заминировала корпус больницы в Днепропетровске

Силовые структуры

В украинском Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины заминировали один из корпусов больницы №2 и планируют взорвать его, когда над городом пролетит российский самолёт, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Служба безопасности Украины заминировала корпус больницы в Днепропетровске

Он назвал эту информацию достоверной и призвал обратить на неё внимание всех представителей западных СМИ, которые находятся в Днепропетровске. По словам Конашенкова, Воздушно-космические силы РФ не планируют выполнять никаких боевых задач по поражению здания упомянутой больницы.

Он назвал инцидент очередной попыткой киевского националистического режима совершить крупную провокацию ради того, чтобы очернить РФ перед представителями западных средств массовой информации.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что освобождение Мариуполя станет своеобразным важным символом борьбы с киевским режимом, после чего начнётся "падение Украины".

Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы сбу украина днепропетровск игорь конашенков
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