Экс-сотрудник разведки США: ЦРУ тайно тренировало украинских военных — Fox News

ЦРУ тайно тренировало украинских бойцов, заявил бывший сотрудник американской разведки Райан Хиллсберг. Кроме того, он подчеркнул, что подобные мероприятия проводят до сих пор и не только для армии Незалежной.

По его словам, сверхсекретные тренировки военнослужащих могли проходить на территории Америки, на военной базе для подготовки американских спецслужб в штате Вирджиния.

"Всё дело в методах. Наши тренировки очень тяжёлые, максимально изматывающие и изнурительные. Это такой стресс, что всё, с чем ты потом можешь столкнуться в реальной жизни, покажется сравнительно лёгким", — пояснил Хиллсберг в эфире FOX News. - "В конце концов всё сводится к тому, чтобы засекретить наши методы работы. Значительная часть обучения проводится негласно".

Какими конкретно методами тренируют бойцов и для какой цели, экс-разведчик не пояснил.