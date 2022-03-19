ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ гиперзвуковыми ракетами

Вооруженные силы РФ впервые применили на Украине ракетный комплекс "Кинжал". Целью гиперзвуковых аэробаллистических ракет стал большой подземный склад с боеприпасами в населённом пункте Делятин Ивано-Франковской области.

"18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", — цитирует слова официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова ТАСС.

В ходе спецоперации на Украине ВС РФ ликвидировали 200 беспилотных летательных аппаратов и более 1,4 тыс. танков и других бронемашин с начала операции на Украине, сообщил генерал-майор.

Украинские центры радио- и радиотехнической разведки поражены береговым ракетным комплексом "Бастион".

У России сейчас есть несколько гиперзвуковых комплексов: "Авангард", "Циркон" и "Кинжал". "Кинжалы" несут истребители-перехватчики МиГ-31К: самолет служит для них разгонной ступенью. Они поднимают в стратосферу ракету и, летя на сверхзвуковой скорости, выпускают её. Скорость самого "Кинжала" составляет около 12 300 км/ч.