В ДНР рассказали о планах украинских силовиков насчёт Мариуполя

По информации уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, силы ВСУ ещё до начала российской спецоперации на Украине готовили бои в Мариуполе, начав обустраивать в городе огневые точки прямо в жилых квартирах ещё 22 февраля.

Такие выводы представитель ДНР сделала 27 марта, после посещения Центра помощи жителям Мариуполя, где она узнала, в чём особенно остро нуждаются люди. Морозова поговорила с горожанами, и проанализировала разрушения, нанесённые социальным объектам города.

"Исходя из услышанного и увиденного, я могу сделать однозначный вывод — Вооруженные силы Украины и нацбаты намеренно укреплялись в жилых кварталах, понимая, к каким последствиям это приведет… При этом выгонять население из квартир и организовывать в них огневые точки начали еще с 22 февраля, то есть до начала освободительной операции. Это говорит о том, что украинские боевики изначально планировали развернуть боевые действия непосредственно в городской черте", — написала омбудсмен ДНР в своём Telegram-канале.

С 2014 года жители Мариуполя страдают от притеснений и жестокости занявших город националистов. 7 марта 2022 года было объявлено о окружении Мариуполя силами ДНР, в частности, батальона "Восток" под командованием Александра Семёнова. В городе идут тяжёлые бои с националистами, жители находятся в тяжелейших условиях — многие из них вынуждены прятаться от боевых действий в подвалах по причине невозможности эвакуации.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.