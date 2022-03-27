EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

В ДНР рассказали о планах украинских силовиков насчёт Мариуполя

Силовые структуры

По информации уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, силы ВСУ ещё до начала российской спецоперации на Украине готовили бои в Мариуполе, начав обустраивать в городе огневые точки прямо в жилых квартирах ещё 22 февраля.

В ДНР рассказали о планах украинских силовиков насчёт Мариуполя

Такие выводы представитель ДНР сделала 27 марта, после посещения Центра помощи жителям Мариуполя, где она узнала, в чём особенно остро нуждаются люди. Морозова поговорила с горожанами, и проанализировала разрушения, нанесённые социальным объектам города.

"Исходя из услышанного и увиденного, я могу сделать однозначный вывод — Вооруженные силы Украины и нацбаты намеренно укреплялись в жилых кварталах, понимая, к каким последствиям это приведет… При этом выгонять население из квартир и организовывать в них огневые точки начали еще с 22 февраля, то есть до начала освободительной операции. Это говорит о том, что украинские боевики изначально планировали развернуть боевые действия непосредственно в городской черте", — написала омбудсмен ДНР в своём Telegram-канале.

С 2014 года жители Мариуполя страдают от притеснений и жестокости занявших город националистов. 7 марта 2022 года было объявлено о окружении Мариуполя силами ДНР, в частности, батальона "Восток" под командованием Александра Семёнова. В городе идут тяжёлые бои с националистами, жители находятся в тяжелейших условиях — многие из них вынуждены прятаться от боевых действий в подвалах по причине невозможности эвакуации.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы днр украина
Sberbank
Новости
В ДНР рассказали о планах украинских силовиков насчёт Мариуполя
Постпред при НАТО Смит: США не собираются менять руководство России
Мединский: новый раунд переговоров с Украиной пройдёт очно 29-30 марта
На Украине хотят ввести санкции против Баскова, Газманова, Тимати и Гагариной
Президент Германии Штайнмайер призвал немцев готовиться к трудностям
В чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар
Politico: Байден "провалил" своё обещание спасти ЕС от энергозависимости от РФ
Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать третью мировую войну
Макрон осудил грубость Байдена в адрес Путина: я бы не стал так говорить
Эксперты заявили, что провокации Польши в адрес РФ подвергают риску весь мир
Популярное
Общество
Собчак рассказала о прошлом отца Галкина: "Достался мандат Льва Рохлина"

Ксения Собчак рассекретила малоизвестные факты из биографии отца Максима Галкина.

Собчак рассказала о прошлом отца Галкина: "Достался мандат Льва Рохлина"
Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил
Мир. Новости мира
Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил
Мир. Новости мира
Стало известно о скорой капитуляции Зеленского
Мир. Новости мира
Spiegel: решение Путина по газу "ошарашило" Запад
Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская Любовь Степушова В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией Любовь Степушова Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов
Силовые структуры
Офицер ВСУ рассказал, как его батальон пытается покинуть Мариуполь
США и Канада. Новости и аналитика
В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией
Уехавшие из России "звезды" рассказали о сложностях жизни за рубежом
Общество
Уехавшие из России "звезды" рассказали о сложностях жизни за рубежом
Последние материалы
Президент Германии Штайнмайер призвал немцев готовиться к трудностям
В чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар
Politico: Байден "провалил" своё обещание спасти ЕС от энергозависимости от РФ
Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать третью мировую войну
Макрон осудил грубость Байдена в адрес Путина: я бы не стал так говорить
Эксперты заявили, что провокации Польши в адрес РФ подвергают риску весь мир
Более половины французов верят доводам России о спецоперации на Украине
Daily Mail: переписка доказывает связь сына Байдена с лабораториями на Украине
Пасечник: в ЛНР будет проведён референдум по поводу вступления в РФ
Советник Эрдогана: к аргументам России насчёт безопасности нужно прислушаться
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников