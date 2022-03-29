В Минобороны РФ заявили об уничтожении за ночь 68 военных объектов Украины

Около семи десятков объектов ВСУ уничтожено в результате ночных ударов российской авиации, заявили в Минобороны РФ.

"В течение ночи оперативно-тактической авиацией поражены 68 военных объектов Украины", — сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

По информации Минобороны, удары нанесены, в частности, по трём пунктам управления, двум складам с боеприпасами и трём — с ГСМ, а также по 19 районам сосредоточения украинской военной техники и опорным пунктам.

Также сообщается, что накануне вечером российские военные ударом крылатых ракет воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в окрестностях посёлка Клевань Ровенской области.

"С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева", — отмечается в сообщении.

Всего за время специальной военной операции ВС РФ уничтожили 123 самолета и 74 вертолета ВВС Украины, 311 беспилотника, 1738 танков и других боевых бронированных машин, более 180 установок РСЗО, 726 артиллерийских орудий и миномётов, а также более1590 единиц военной спецавтотехники.