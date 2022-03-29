МО: Киев приказывает нацбатам готовить видео с массовыми убийствами

Сдавшиеся в плен украинские военные рассказали, как Киев приказывает нацбатам готовить видео с массовыми убийствами, чтобы затем обвинить в них российских военнослужащих. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародёрстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершённых якобы российскими военнослужащими", — рассказал он.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Киев полностью срежиссировал провокацию об "авиаударе" по больнице № 3 в Мариуполе, чтобы обвинить Россию в атаке.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.