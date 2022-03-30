Кадыров: чеченские силовики ликвидируют украинских боевиков в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские силовики под командованием Замида Чалаева продолжают успешно ликвидировать разрозненных боевиков националистических батальонов Украины на мариупольском направлении.

По его словам, во время наступления военные из Чечни быстро выявляют и уничтожают огневые позиции противника. Он также отметил в своём Telegram-канале, что националисты нередко выбирают для размещения места, расположенные рядом с домами гражданского населения.

"В связи с этим задачи по зачистке ответственных участков усложняются, поскольку необходимо свести на нет потери среди мирных жителей", — пояснил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что у всех бойцов отличная подготовка. Навыки и многолетний опыт работы позволяют чеченским силовикам выполнять приказы главного командования на высшем уровне, подчеркнул политик.

Ранее Кадыров обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой "закончить начатое" на Украине.