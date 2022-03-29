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Автор Игорь Рябов

Кадыров призвал завершить спецоперацию на Украине и "забрать Киев"

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не останавливать спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине, а завершить начатое и взять под контроль Киев.

"Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок", — заявил Кадыров на сборе военных сил в Грозном.

Он напомнил, что чеченские бойцы готовы выполнять приказ любой сложности в любом месте.

Ранее Кадыров усомнился в результативности российско-украинских переговоров, которые прошли 29 марта в Турции и призвал закончить спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

"Считаю, что надо полностью закончить начатое: уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов", — подчеркнул глава Чечни.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
киев украина рамзан кадыров
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