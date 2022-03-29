Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не останавливать спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине, а завершить начатое и взять под контроль Киев.
"Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок", — заявил Кадыров на сборе военных сил в Грозном.
Он напомнил, что чеченские бойцы готовы выполнять приказ любой сложности в любом месте.
Ранее Кадыров усомнился в результативности российско-украинских переговоров, которые прошли 29 марта в Турции и призвал закончить спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
"Считаю, что надо полностью закончить начатое: уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов", — подчеркнул глава Чечни.
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.